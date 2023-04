Sirnach: Unfall nach Sekundenschlaf

Am Sonntag, kurz vor 15 Uhr war, ein Autofahrer auf der Autobahn A1 in Richtung St. Gallen unterwegs. Höhe Sirnach TG prallte der Skoda des 47-Jährigen gegen die Mittelleitplanke und kam nach rund hundert Metern auf der Überholspur zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Thurgau in einem Communiqué mitteilte. Gegenüber den Einsatzkräften der Polizei gab der Mann an, dass er kurz eingeschlafen sei. Beim Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden beträgt einige Zehntausend Franken.