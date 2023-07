Nidwalden: Mann (28) wollte Flüchtlinge durch die Schweiz schleusen

Der Schleuser musste sich am Donnerstag vor Gericht verantworten.

In Nidwalden endete die Fahrt in der Nähe der Autobahn A2.

Ein Schlepper schleuste 23 Flüchtlinge in einem Lieferwagen durch die Schweiz.

Zwei Anklagepunkte

Die Männer stammten aus Afghanistan, Syrien, Indien und Bangladesh und wurden illegal durch die Schweiz geschleust. Sie waren nur auf der Durchreise und wollten eigentlich nach Frankreich und Deutschland. Endstation war aber ein Parkplatz in der Nähe der Autobahn A2. Am Donnerstag stand der heute 28-jährige Schlepper, ein Mann aus Gambia, vor dem Nidwaldner Kantonsgericht, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Seit dem Vorfall sitzt der Mann in Untersuchungshaft.