Mehrfach zugeschlagen – Schläger (24) steht in St. Gallen vor Gericht

Die beiden waren in einer Nacht im Sommer 2019 zusammen mit dem Bruder des Hauptbeschuldigten im Ausgang in St. Gallen. Alle drei waren alkoholisiert. Bei der Brühltor-Passage, oberhalb des Treppenaufgangs, kam es zuerst zu einem verbalen Streit zwischen den drei Personen und zwei Unbekannten. Kurz darauf kam eine ebenfalls auf dem Platz anwesende Polterabendgruppe, bestehend aus acht Personen, hinzu und versuchte, den Streit zu schlichten.

Mit Whiskyflasche zugeschlagen

Auf am Boden liegenden Mann eingetreten

Im August 2021 befand sich der 24-Jährige in Haft, er sass eine sechsmonatige Freiheitsstrafe ab. An einem Wochenende verliess der Mann die Strafanstalt, da ihm Urlaub gewährt wurde und konsumierte in einer Bar laut Anklageschrift grosse Mengen Alkohol. «Dies tat er, obwohl er wusste, dass er unter Alkoholeinfluss früher mehrfach gegenüber fremden Personen ohne Grund gewalttätig wurde», so die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift.