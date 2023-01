Kriminalgericht Luzern: Er schlug mit dem Hammer zu, weil er sein Opfer «alt und grusig» fand

1 / 7 Der Zihlmattweg in Luzern: 2018 hat ein Mann dort in einer Pension seinem Mitbewohner mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf geschlagen. 20min/Gianni Walther Weitere Mitbewohner hatten das lebensgefährlich verletzte Opfer in seinem Zimmer gefunden. 20min/Matthias Spicher Mehrere Operationen waren die Folge. Rund zwei Monate nach der Attacke verstarb der Mann im Spital. 20min/Matthias Spicher

Das Kriminalgericht verurteilt den Täter zu einer Gefängnisstrafe von neun Jahren.

Wegen Mordes und Diebstahls hat das Luzerner Kriminalgericht einen 25-jährigen Mann schuldig gesprochen. Im Oktober 2018 ging der damals 20-Jährige in einer Pension in Luzern ins Zimmer seines Mitbewohners (✝64) und hat sich auf dem Balkon versteckt. Als der Mitbewohner in sein Zimmer kam und zum Balkon wollte, schlug ihm der Verurteilte «mit einem Hammer mehrfach und mit grosser Kraftanwendung gegen den Kopfbereich», heisst es im Urteil des Kriminalgerichts. Der Mitbewohner erlitt dabei einen offenen Schädelbruch und eine Blutung.

Zwei weitere Mitbewohner trafen den Verurteilten kurz nach der Tat im Gang an, als dieser die Wohnung verliess. Wenig später fanden sie das schwer verletzte Opfer in seinem Zimmer auf. Durch mehrere Operationen konnte der tödliche Verlauf der Verletzungen vorerst abgewendet werden. Knapp zwei Monate später verstarb der Mann jedoch im Spital an einem Multiorganversagen. Dieses war eine direkte Folge der Verletzungen, so das Kriminalgericht.

Wahngedanken und Halluzinationen

Der Täter hat gemäss Urteil gegenüber dem Opfer «einen grossen Hass» empfunden. Er hatte den Mann als Raucher und Alkoholiker bezeichnet. Er sah den Mann als «alt, hässlich, ‹grusig› und sinnlos» an. Für den Hass auf den Mann war gemäss einem forensisch-psychiatrischen Gutachten «zweifellos der abnorme Geisteszustand» des Mannes mitverantwortlich. So litt er zur Tatzeit an einer paranoiden Schizophrenie, durch die er unter «Wahngedanken, Ängsten und Wahrnehmungsstörungen in Form von optischen und akustischen Halluzinationen litt». Im Gutachten wird dem Mann auch eine in schwerem Grad verminderte Schuldfähigkeit zugutegehalten. Trotzdem sei er besonders skrupellos und brutal vorgegangen, wodurch er sich des Mordes schuldig gemacht habe.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Mann eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren gefordert. Der Verteidiger forderte eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Das Kriminalgericht verurteilte den 25-Jährigen zu neun Jahren Gefängnis, auch eine stationäre Massnahme wurde angeordnet. Weiter muss er Verfahrenskosten von rund 72’500 Franken bezahlen. Gegen das Urteil wurde Berufung angemeldet. Es ist noch nicht rechtskräftig.