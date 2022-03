Amtsgericht Olten – Er schlug seiner Ex-Freundin ein Bild über den Kopf und verprügelte sie

1 / 4 Vor dem Oltner Amtsgericht musste sich am Dienstag ein 33-jähriger Syrer verantworten. 20min/Matthias Spicher Er war im November 2019 bei seiner Ex-Freundin eingebrochen und hatte sie schwer verletzt. 20min/Matthias Spicher Dem Beschuldigten werden unter anderem mehrfache versuchte schwere Körperverletzung sowie einfache Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand vorgeworfen. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Im November 2019 verschaffte sich ein 33-jähriger Syrer Zugang zur Wohnung seiner Ex-Freundin und fügte ihr schwere Verletzungen zu.

Der Beschuldigte, der sich im vorzeitigen Strafvollzug befindet, stand am Dienstag vor dem Oltner Amtsgericht.

Weil er als nicht schuldfähig eingestuft wird, fordert die Staatsanwaltschaft eine stationäre Massnahme.

Der Vorfall ereignete sich am 18. November 2019 kurz vor Mitternacht: Mit der Schulter wuchtete I.I.* die Eingangstür im Parterre auf und begab sich in den ersten Stock des Mehrfamilienhauses in Olten. Dort nahm er ein in Glas gerahmtes Bild von der Wand und trat die Wohnungstür von S.H.* ein, mit der er mehr als zwei Jahre zuvor eine kurze Beziehung geführt hatte. Im Schlafzimmer schmetterte der 33-jährige Syrer seiner noch schlaftrunkenen Ex-Freundin das Bild auf den Kopf, zerrte sie vom Bett auf den Boden und schlug ihr in «erregtem und wahnhaftem» Zustand mehrmals mit der Faust ins Gesicht, wie es in der Anklageschrift heisst. Ehe der Beschuldigte die Wohnung verlassen konnte, wurde er von der Polizei festgenommen, die ein Nachbar verständigt hatte.

Durch die Faustschläge und Glasscherben erlitt H. mitunter Blutungen in den Augen, eine Schädelprellung sowie mehrere Schnittverletzungen aufgrund der Glasscherben. Für die Staatsanwaltschaft besteht kein Zweifel, dass I. eine dauerhafte Beeinträchtigung der Augenfunktion sowie eine bleibende Entstellung des Gesichts der Geschädigten in Kauf nahm.

«Einfach in den Kopf gekommen»

Vor dem Amtsgericht in Olten gab der Angeklagte, der sich seit April 2020 im vorzeitigen Strafvollzug befindet, die Tat in weiten Teilen zu. Was ihn zu dieser bewogen hatte, darüber konnte er indes keine Auskunft geben. Warum er an besagtem Abend zu H.s Wohnung gefahren sei, könne er sich nicht erklären, es sei ihm «einfach in den Kopf gekommen», gab I. via Dolmetscher zu Protokoll.

Für die Staatsanwaltschaft ist klar, dass der Beschuldigte nie über die Trennung von H. hinwegkam. Sie wirft ihm unter anderem mehrfache versuchte schwere Körperverletzung sowie einfache Körperverletzung mit gefährlichem Gegenstand vor. Da I. gemäss psychiatrischem Gutachten an paranoider Schizophrenie leidet und zum Zeitpunkt der Tat nicht schuldfähig war, sei für ihn eine stationäre Massnahme anzuordnen, hielt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer fest. Parallel zum Strafvollzug befindet sich der Beschuldigte bereits seit über einem Jahr in Behandlung. Der Therapieverlauf sei erfreulich und das Rückfallrisiko gering, sagte der Staatsanwalt mit Verweis auf den Behandlungsbericht.

Genau deshalb sei die Anordnung einer stationären Massnahme unnötig und ein «schwerer Eingriff in die persönliche Freiheit seines Mandanten», argumentierte im Gegenzug I.s Verteidiger. Eine ambulante Behandlung sei ausreichend. Weiter sei H.s Genugtuungsforderung – die Geschädigte blieb der Verhandlung aus gesundheitlichen Gründen fern – in Höhe von 8000 Franken abzuweisen. Das Urteil wird nächsten Dienstagmorgen bekanntgegeben.