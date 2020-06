Strafgericht BL

«Er schlug so lange auf ihn ein, bis er keinen Ton mehr von sich gab»

Bei einem Einbruchdiebstahl im März 2019 wurde der betagte Bewohner eines Einfamilienhauses in Münchenstein getötet. Die Beschuldigten zeigten zum Auftakt der Gerichtsverhandlung keine Spur von Reue.

Am Höhenweg ereignete sich die Tat in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2019. Der Hauptbeschuldigte E.S.* und zwei Mittäter brachen spätabends in das Einfamilienhaus ein, die Bewohner schliefen. Davon gingen die Einrbecher wenigstens aus.

«Er ist kein guter Arzt, er muss nochmal in die Schule gehen», quittierte E.S.* die Ausführungen des Gerichtsmediziners Holger Wittig vom Basler Institut für Rechtsmedizin. Der Experte belastete mit seinem Gutachten den 19-jährigen Rumänen schwer. Dieser soll den betagten und schwer kranken Bewohner eines Einfamilienhauses in Münchenstein bei einem Raub mit mehreren Faustschlägen tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Der jüngste des Einbrechertrios muss sich nun als Hauptbeschuldigter auch wegen Mordes vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten. Am 19. März soll er mit Landsmännern (23/32) spätabends in das Einfamilienhaus hoch oben am Münchensteiner Hügel eingestiegen sein. Wohlwissend, dass die Bewohner zuhause sind, so der Vorwurf der Anklage. S. war wohl überrascht, dass der Herr des Hauses nicht im Schlafzimmer nächtigte, sondern im Arbeitszimmer lag – angeschlossen an ein Sauerstoffgerät und wach.