Kehrsatz BE

Er schlug zu, bis Opfer Abhang hinunterrollte

Bei einem Streit ist ein Mann in Kehrsatz BE am Montag von einem Unbekannten brutal verprügelt worden. Der Täter floh zusammen mit einer Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag kurz nach 17 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es in Kehrsatz auf einer Wiese oberhalb der Unteren Längenbergstrasse soeben zu einem Angriff gekommen und dabei ein Mann verletzt worden sei. Ein Ambulanzteam brachte den Verletzten ins Spital.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es zunächst zu einer Diskussion zwischen dem Opfer und einem unbekannten jungen Mann und einer unbekannten jungen Frau gekommen. Gemäss Aussagen wurde der Mann schliesslich vom jungen Mann

tätlich angegangen.

Opfer rollte Abhang hinunter

Wie die Polizei schreibt, schlug der Unbekannte auf das Opfer ein, woraufhin dieses stürzte. Das hinderte den Mann offenbar nicht daran, weiter auf das Opfer einzuschlagen, bis dieses einen Abhang hinunterrollte. Der mutmassliche Täter suchte danach zusammen mit der Frau das Weite.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich die zwei Unbekannten bereits am Vormittag in der Gegend aufgehalten und in einer Wiese gepicknickt. Zur Klärung des Vorfalls sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen.