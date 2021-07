Insta-Post von Ex-Freundin - «Er schlug zu» – Gewalt-Vorwürfe gegen Ex-«Bachelorette»-Kandidat

«Mein Leben drehte sich nur noch um ihn»

Das Erlebte publik zu machen, habe sie viel Überwindung gekostet, so M. «Ich will kein Mitleid, sondern Frauen in ähnlichen Situationen Mut machen und sie motivieren , aufzustehen . N iemand soll sich so etwas gefallen lassen. » In den sozialen Medien erhält sie dafür viel Zuspruch. « Ich finde das so tapfer und stark von dir » , schreibt eine Nutzerin auf Instagram. Eine andere Nutzerin wünscht ihr alles Gute und viel Kraft: « Ich hoffe, dass du das alles gut verarbeiten und irgendwann hinter dir lassen kannst. »