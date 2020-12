Dies mit einem Kran auf einer schwimmenden Plattform. So wurde die Kugel auch bereits in zehn Meter Tiefe gebracht.

Am 10. Oktober versenkte das Team von Ginial.ch eine Edelstahlkugel in zehn Metern Tiefe im Bodensee. Gefüllt war die Kugel mit 220 Litern Gin. Am Freitag war es nun so weit: Der Gin wurde mithilfe eines Krans auf einer schwimmenden Plattform geborgen. Cello Fisch, Geschäftsführer von G inial.ch in Romanshorn, sagt: «Wir haben jetzt 395 Flaschen gefüllt mit Gin aus dem Bodensee.»

Noch am gleichen Tag hat das Team den Gin degustiert. Fisch meint: «Zehn Personen haben davon getrunken. Alle waren der Meinung, dass der Geschmack anders ist als bei unserem herkömmlichen Gin. Der Schnaps aus dem See ist feiner, runder und aromatischer.» Sie hätten sich durch die Reifung im Bodensee eine solche Veränderung gewünscht, und umso glücklicher seien sie jetzt, dass sie auch eingetroffen ist.

Mit Bodensee verbunden

Entstanden ist die Idee spätabends bei einer gemütlichen Runde. Sie hätten schon lange darüber diskutiert, etwas Besonderes machen zu wollen, so Fisch. Dann seien sie auf die Idee gekommen, Gin im Bodensee reifen zu lassen. «Ich wohne direkt am Bodensee, unsere Firma ist direkt am Bodensee, und wir lieben den See. So passt das hervorragend zu uns.» Sie seien alle mit dem See verbunden, und er findet, auch beim Gin sei ein Bodensee-Vibe zu spüren.