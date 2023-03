Bezirksgericht Lenzburg: Er schob Parkplatz-Unfall seiner Frau in die Schuhe – Richter fällt strenges Urteil

Ein 38-Jähriger ist im Juli 2021 betrunken in eine Stützmauer bei einer McDonald's-Filiale gefahren. Seine Familie war auch im Auto. Vor der Polizei gab das Ehepaar an, dass die Frau am Steuer sass. Das Gericht glaubte die Geschichte nicht – das Urteil fiel streng aus.

1 / 3 Am Mittwoch musste sich ein 38-jähriger Syrer vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. Er war mit zwei Promille im Blut mit dem Auto gegen eine Stützmauer auf einem Parkplatz einer McDonald's-Filiale gefahren. 20 Minuten Der Angeklagte fuhr ausserdem in die entgegengesetzte Richtung in den McDrive, um auf den Parkplatz zu gelangen. 20min/Simon Glauser (Symbolbild) Die Polizei wurde von Passanten informiert. Diese traf die Familie bei der Verpflegung im McDonald's an. Der Mann und seine Frau gaben an, dass die Frau am Steuer sass. Auch vor Gericht behauptete der 38-Jährige, dass seine Frau am Steuer sass – trotz vorliegenden Überwachungsbildern. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Bei einer McDonald's-Filiale in Schafisheim AG fuhr ein Autofahrer gegen eine Stützmauer des angrenzenden Parkplatzes.

Trotz der Kollision ging der Fahrer mit seiner Familie in die Filiale.

Als die Polizei eintraf, gaben der Mann und seine Frau an, dass die Frau das Auto gefahren und die Kollision verursacht hatte.

Überwachungsbilder zeigten jedoch etwas anderes. Dennoch behauptete der Mann vor Gericht weiter, dass seine Frau beim Unfall am Steuer gesessen hatte.

Das Bezirksgericht Lenzburg glaubte die Geschichte nicht – das Urteil fiel streng aus.

Das war ein teurer Stop bei McDonald's: Am Mittwoch musste sich ein 38-jähriger Syrer vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten. Im Juli 2021 fuhr der Angeklagte mit seiner Familie im Auto in entgegengesetzter Richtung in den McDrive einer McDonald's-Filiale und kam auf einer Stützmauer des angrenzenden Parkplatzes zum Stehen.

Doch anstatt sich um das Auto und die Stützmauer zu kümmern, ging die Familie in die Filiale, um sich dort zu verpflegen. Neben einer Überwachungskamera wurde das Szenario auch von einer Drittperson mitverfolgt, welche sofort die Polizei alarmierte. Als diese eintraf, artete die Situation allerdings aus, wie «Argoviatoday» schreibt. Der 38-Jährige wehrte sich vehement gegen die Festnahme.

Zwei Promille im Blut

Vor Gericht wurde dem Mann vorgeworfen, dass er gegen die Polizei sowohl körperlich als auch verbal aggressiv wurde und auch Gewalt anwendete. Zudem habe er in mehreren Punkten gegen das Verkehrsgesetz verstossen, eine Falschaussage gemacht und sich geweigert, einen Blut- und Alkoholatem-Test zu machen.

Der 38-Jährige sagte vor Gericht, dass er und seine Familie von einer Hochzeit kamen, bevor sich der Vorfall ereignete. Gegenüber dem Richter gestand er, dass dabei reichlich Alkohol geflossen sei. Dies fiel auch den Polizisten vor Ort auf. «Uns fiel schnell auf, dass sich der Mann in einem alkoholisierten Zustand befand. Er war orientierungslos und hatte starke Stimmungsschwankungen», sagte der Polizist vor Gericht aus. Ein Atemalkohol-Test ergab, dass der 38-jährige Syrier zwei Promille im Blut hatte.

Angegeben, dass die Frau am Steuer sass

Die Polizisten vor Ort forderten die Eheleute auf, sich auszuweisen, was die Frau ohne weiteres tat. Der Beschuldigte führte jedoch keine Ausweispapiere und kein Portemonnaie mit sich. «Als wir seine Personalien aufnehmen wollten, verhielt sich der Angeklagte zunehmend aufbrausend und schrie uns an. Er hat uns ständig als H****söhne bezeichnet», so der Polizist gegenüber dem Richter. Später auf dem Stützpunkt soll er einige Polizisten gar angespuckt haben.

Am Mittwoch wurden vor Gericht die Überwachungsbilder gezeigt. Laut «Argoviatoday» ist auf diesen klar zu sehen, dass der Angeklagte auf der Fahrerseite des Autos ausstieg, bevor er mit seiner Familie in die McDonald's-Filiale ging. Vor Gericht jedoch behauptete der 38-Jährige, dass damals seine Frau am Steuer sass. Dies gaben er und seine Frau bereits vor Ort im Juli 2021, als die beteiligten Polizisten ihre Aussagen aufnahmen, an. Der Angeklagte vertrat sich vor Gericht selbst und forderte in allen Punkten einen Freispruch.

Urteil fällt strenger aus, als von der Staatsanwaltschaft gefordert

Der Richter liess sich von den Aussagen des Angeklagten jedoch nicht verunsichern. Er urteilte gar strenger, als die Staatsanwaltschaft in ihrem Antrag forderte. Gegenüber dem Angeklagten sagte der Richter laut «Argoviatoday», dass er sich überhaupt nicht einsichtig zeige. Der Richter erhöhte daraufhin die Tagessätze von 150 auf 180 zu je 100 Franken.

Die Geldstrafe für den 38-jährigen Syrer beläuft sich damit auf 17’900 Franken. Weiter muss er eine Busse von 500 Franken zahlen und die Verfahrenskosten übernehmen. Auch seine Frau, welche unentschuldigt nicht vor Gericht erschien, trifft das Urteil hart. Sie muss eine bedingte Geldstrafe von 2100 Franken, 500 Franken Busse sowie die Strafbefehlsgebühr von 800 Franken bezahlen. Beide können ihr Urteil innert 30 Tagen anfechten.