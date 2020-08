Mord in Gerlafingen SO Den Schwiegersohn erschossen, die eigene Tochter knapp verfehlt

Im Februar 2017 erschoss I. S.* seinen Schwiegersohn, weil dieser seine Tochter mit Messer und Pistole bedrohte. Heute muss sich der 57-Jährige vor Gericht verantworten.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde im Februar 2017 in Gerlafingen ein Mann angeschossen und dabei schwer verletzt. In der darauffolgenden Nacht verstarb er im Spital.

Am Vormittag des 20. Februar 2017 kam es in einem Wohnhaus in Gerlafingen SO zu einem Familiendrama: Der heute 57-jährige I. S.* schoss zweimal auf seinen Schwiegersohn A. A.*, der dabei so schwer verletzt wurde, dass er später im Spital verstarb.