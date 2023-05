Kreisgericht St. Gallen: Er schoss vor einem Club um sich – Mann (36) drohen 14 Jahre Haft

In einer Nacht im August 2020 kam es in einem Club in St. Gallen zu einem Streit und einer darauffolgenden Schiesserei. Ein Freund des Beschuldigten rief diesen an und bat ihn nach einem vorherigen Streit beim Club um Hilfe. Laut der Anklageschrift packte der 36-Jährige eine Pistole, Modell Walther PPK, Kaliber 7,65 mm, samt Munition ein und machte sich auf den Weg nach St. Gallen. Im Club angekommen kam es nach einer Weile zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten, einem Gast, zwei Türstehern und dem Besitzer des Clubs. Der Beschuldigte schoss dabei mit der Pistole mindestens zwei Mal in die Luft.