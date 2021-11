Zürcher Polizistin fast zu Tode gefahren – «Er schrie ‹gönd weg, verpisst euch›, dann gab er Gas»

Der Prozess gegen den Schweizer mit Wurzeln aus dem Kosovo findet zwar erst im kommenden Januar statt, am Montag ist aber seine damalige Freundin vor dem Bezirksgericht als Zeugin befragt worden. Sie sass neben dem Beschuldigten, auf der Hinterbank des Wagens waren noch drei weitere Kollegen. «Ohne Drogen und Alkohol wäre es nicht so weit gekommen», sagte die heute 18-jährige Frau dem Richter.

Verbotenerweise Sexarbeiterinnen gefilmt

Die fünf jungen Leute waren an jenem 28. Februar 2020 kurz nach 23 Uhr auf den Strichplatz in Zürich-Altstetten gefahren und hatten dabei die Sexarbeiterinnen gefilmt. Als eine der Frauen dies den anwesenden Polizisten sagte, wollten zwei von ihnen das Auto kontrollieren. Der Beschuldigte hielt laut Anklageschrift kurz an, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr schnell zurück. Ein ebenfalls hinzugetretener Mitarbeiter der SIP Züri konnte sich in letzter Sekunden mit einem seitlichen Sprung in Sicherheit bringen.