Bern: Er soll «al-Qaida» und IS unterstützt haben – Bundesanwaltschaft reicht Klage ein

Besuch bei Fedpol in Bern am Guisanplatz.

Unter anderem stiftete er eine minderjährige Person aus Österreich dazu an, zum IS nach Syrien zu reisen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Beschuldigten unter anderem vor, eine minderjährige Person in ihrer Befürwortung der Ideologie des Islamischen Staats und in ihrem Entschluss, sich in dessen Herrschaftsgebiet nach Syrien zu begeben und sich diesem anzuschliessen, bestärkt zu haben. Die minderjährige Person wurde schliesslich kurz vor ihrer geplanten Ausreise nach Syrien durch die österreichischen Behörden verhaftet.