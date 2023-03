Schweizerischer Gewerbeverband: Henrique Schneider unter Plagiatsverdacht

Henrique Schneider soll am 1. Juli die Nachfolge von Hans-Ulrich Bigler an der Spitze des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) antreten. Der SGV ist die Dachorganisation der Schweizer KMU. Er vertritt rund 230 Verbände mit gegen 600'000 Unternehmen.



Nun haben Recherchen der «NZZ am Sonntag» ergeben, dass Schneider seinen Lebenslauf stark geschönt haben soll. Ebenso stehe er unter «dringendem Plagiatsverdacht», wie es im Artikel heisst.



In den Autorenangaben zu Schneiders Publikationen würden akademische Titel oder Verweise auf Studien stehen, die nicht zutreffend seien. So führe er unter anderem an, dass er Volkswirtschaftslehre in der Schweiz, China und den USA studiert habe. Bloss fänden sich dafür keine Belege.