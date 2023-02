Zürich: Er sorgt dafür, dass dir die Versicherung genug fürs geklaute Velo zahlt

Mikael Sottile, Eigentümer der Velowerkstatt «Veloschmiede» in Wiedikon, merkt, dass in Zürich die Velodiebstähle zunehmen.

In der Schweiz werden jährlich rund 40’000 Fahrräder entwendet und bei der Polizei angezeigt. Immer wieder kommt es auch in Zürich zu Velodiebstählen: Das stellt auch Mikael Sottile, Eigentümer der Velowerkstatt «Veloschmiede» in Wiedikon, fest. Seinen Kunden und Kundinnen hilft er im Fall eines Diebstahls nicht nur bei der Auswahl eines neuen Fahrrads, sondern auch mit der Versicherung. Als Fachmann schätzt er den Ursprungswert der gestohlenen Velos ein, da die Hausratsversicherung den Neuwert – meist bis zu 2000 Franken – übernimmt (siehe Box).

In letzter Zeit habe er so viele Schätzungen gemacht wie noch nie, sagt der gelernte Velomechaniker in einem Gespräch mit 20 Minuten. «Die allermeisten Velofahrerinnen und Velofahrer wissen nicht, was ihnen im Falle eines Diebstahls von der Versicherung zusteht.» Oft drücken sich die Versicherungen darum, den Neuwert auszuzahlen und beharren darauf, bloss den Occasions-Wert zu erstatten. «Erst kürzlich habe ich für eine Kundin ein Velo geschätzt. Sie erhielt von der Versicherung nachträglich noch 1000 Franken mehr als zunächst angekündigt», sagt Sottile.