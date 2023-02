Periode: Peter Brunner entschuldigt sich bei Mikaela Shiffrin

Es war der Lacher in der Ski-Szene Ende Januar: Überfahrerin Mikaela Shiffrin hatte in Kronplatz mal wieder ein Rennen gewonnen und sprach danach im österreichischen Fernsehen. Dabei erwähnte die US-Amerikanerin ihre Periode, sie sprach vom monatlichen Zyklus. Doch das verstand ORF-Mann Peter Brunner beim Übersetzen von Englisch auf Deutsch völlig falsch. Aus «Zyklus» wurde «Cycling», also «Velofahren». Auf Social Media liess der Spott nicht lange auf sich warten.