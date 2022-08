Ostermundigen BE: «Er spielte an seinem Penis» – nackter Mann sorgt für Aufregung

Hier holt die Kantonspolizei Bern einen Nackten von einer Wiese in Ostermundigen BE.

An der Tiefenmöslistrasse in Bern kam es am Montag zu einem Polizeieinsatz.

Ein nackter Mann hat am Montagmorgen an der Tiefenmöslistrasse in Bern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann ist nach Angaben eines News-Scouts wahrscheinlich betrunken oder unter dem Einfluss anderer Drogen auf ein Feld gelaufen. Er habe zudem mit seinem Penis gespielt. «Dann habe ich die Polizei gerufen», so der News-Scout.