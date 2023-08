Mark Margolis ist tot

Margolis' Schauspielkarriere begann in den 1950er-Jahren in der Seifenoper «Guiding Light». Er spielte später Nebenrollen in «Going in Style» (1979) und «Dressed to Kill» (1980). Als Charakterdarsteller, der in erster Linie Mafiosi und Bösewichte spielte, war seine grösste frühe Rolle 1983 in «Scarface» als Alberto the Shadow an der Seite von Tony Montana, der von Al Pacino gespielt wurde. Er hatte aber auch Rollen in «Ace Ventura», «Absolute Power» oder «Black Swan» sowie diversen TV-Shows wie «The Equalizer», «Law & Order» oder «Californication».