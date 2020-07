Suchaktion bei Mumpf AG

«Er sprang in den Rhein, um seinen Freund zu suchen»

Seit Donnerstagabend läuft im Rhein auf Höhe Mumpf AG und Bad Säckingen (D) eine gross angelegte Suchaktion. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass zwei Personen im Fluss verschwunden sind.

Die Suche wurde am Donnerstagabend umgehend eingeleitet, in der Nacht aber unterbrochen. Seit Freitagmorgen suchen die Einsatzkräfte wieder nach den Vermissten.

Über hundert Einsatzkräfte sind seit Donnerstagabend mit einem Helikopter und Booten am Rhein bei Mumpf AG im Einsatz. Deutsche und Schweizer Behörden suchen nach zwei Männern, die gegen 22.20 Uhr im Wasser verschwunden sein sollen. Bisher konnten sie nicht gefunden werden.

Ein junger Mann wurde beobachtet, wie er im Bereich der Holzbrücke in Bad Säckingen (D) ins Wasser sprang, wie die deutsche Polizei auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Zuvor habe er Passanten informiert, dass er nach einem Freund suche, der ebenfalls im Rhein schwimmen war. Daraufhin sei er verschwunden.

Erste Hinweise

Die beiden Männer konnten Stand Freitagmorgen noch nicht gefunden werden, wie es seitens der deutschen Polizei weiter heisst. Die Suche wurde in der Nacht unterbrochen und laufe nun wieder an. Allerdings konnten die persönlichen Gegenstände eines 24-Jährigen am Rheinufer gefunden werden. Die Polizei gehe davon aus, dass es sich dabei um die Sachen von einer der vermissten Personen handelt.