Nach Meisterfeier – Er sprengte sich Finger weg – jetzt steht er vor Gericht

Ein YB-Fan sprengte sich im Breitenrainquarter Teile seiner Finger weg.

Darum gehts Bei den Feierlichkeiten zum dritten Meistertitel von YB in Serie kam es zu einem Unfall.

Ein Böller detonierte zu früh und verletzte einen Mann schwer an der Hand.

Weil er den gegen ihn ausgestellten Strafbefehl angefochten hat, steht er am Donnerstag vor Gericht.

Nach dem dritten Meistertitel von YB in Serie wurde in Bern ausgelassen gefeiert. Ein Fan übertrieb es allerdings: Er zündete einen Böller, der ihm in seiner Hand explodierte. Er musste daraufhin ins Spital gebracht werden. Wie die Tamedia-Zeitungen nun berichten, flatterte dem Mann daraufhin ein Strafbefehl ins Haus.

Denn mit dem Zünden des in der Schweiz nicht zugelassenen Böllers hatte sich der Mann strafbar gemacht. Dies, weil durch die Explosion «mindestens acht Personen in seiner unmittelbaren Nähe konkret an Leib und Leben gefährdet wurden», wie es weiter heisst.

Teile der Hand amputiert

Weil er sich gegen den Strafbefehl wehrte, steht er am Donnerstag vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Der Mann sei sich bewusst gewesen, so die Bundesanwaltschaft, «dass pyrotechnische Gegenstände, die explosionsfähig sind, eine besonders grosse Zerstörung bewirken können», zitieren die Tamedia-Zeitungen aus dem Dokument. Der Mann habe durch sein Verhalten «eine konkrete und reale Gefahr» geschaffen und dies auch gewusst beziehungsweise zumindest billigend in Kauf genommen.

Die Bundesanwaltschaft wertet das Vergehen als «Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht», reduzierte aber die Mindeststrafe für das Delikt von einem Jahr auf sechs Monate bedingte Freiheitsstrafe plus eine Probezeit von drei Jahren. Dies, weil der Beschuldigte schwere körperliche Schäden davontrug – Teile des Daumens, des Zeigefingers und des Mittelfingers hatten ihm nach dem Unfall amputiert werden müssen.

