Dübendorf: «Er spuckte und hämmerte auf den Bus» – Mann verängstigt Lenkerin und Gäste

Ein Mann rannte am Samstagabend vor einen VBZ-Bus und verängstigte die Insassinnen und Insassen.

Schrecksekunden im Bus 743 vom Bahnhof Stettbach nach Maur ZH: Kurz nach Mitternacht stürmt bei der Haltestelle «Hoffnung» in Dübendorf ZH ein Unbekannter vom Trottoir auf die Strasse und verhindert so ein Weiterfahren des Busses. In einem Video, das ein News-Scout (59) aufnahm, ist die verzweifelte Stimme der Busfahrerin zu hören: «Der spuckt und hämmert mir gegen die Scheibe, zieht seine Hose runter. Die Türen sind alle geschlossen, ich bleib einfach hier stehen.»