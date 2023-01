12 Jahre Gefängnis : «Er stach den Mann heimtückisch von hinten in den Kopf»

Beschuldigter beantragte Revision des Urteils

Es war versuchter Mord

Wie das Kreisgericht ist das Kantonsgericht der Ansicht, dass das Verhalten des Beschuldigten den Tatbestand des versuchten Mordes und nicht nur der versuchten vorsätzlichen Tötung erfüllt. «Beim Einsteigen in den Zug behändigte der Beschuldigte das zuvor versteckte Fleischmesser, stach dem ahnungslosen Opfer unvermittelt und heimtückisch von hinten in den Kopf, streckte es mit einem weiteren Stich in den Bauch nieder und stach weitere drei Male zu, als dieses bereits wehrlos am Boden lag», schreibt das Gericht in einer Medienmitteilung am Donnerstag. «Wegen der Nichtbezahlung einer angeblichen Schuld von 650 Franken fühlte sich der Beschuldigte in seiner Ehre verletzt und wollte sich am Opfer rächen.» In einem Akt der Selbstjustiz wollte er dem Opfer somit aus völlig nichtigem Anlass das Leben nehmen, kam das Kantonsgericht zum Schluss. Sowohl die Art der Ausführung der geplanten Tötung als auch der Beweggrund des Beschuldigten sind als besonders verwerflich zu qualifizieren.