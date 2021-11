Er verschanzte sich in Frauenfeld auf einem Dach – nun wurde er verurteilt

In Frauenfeld TG kam es am Morgen des 5. September 2020 zu einem Gewaltdelikt, bei dem ein damals 30-jähriger Mann durch eine Schere mittelschwer verletzt wurde. Im Anschluss verschanzte sich der damals 37-jährige aus Algerien stammende Täter während mehrerer Stunden auf einem Hausdach. Es folgte ein Grossaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Sanität, was am frühen Nachmittag zu seiner Festnahme führte.