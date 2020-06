Messerattacke in Zürich

«Er stach ohne Vorwarnung auf meinen Kollegen ein»

Eine Leser-Reporterin und ihre beiden Begleiter wurden in der Nacht auf Montag beim Idaplatz in Zürich angegriffen. Einer musste notoperiert werden.

«Ich hätte nie gedacht, dass uns so etwas hier in der Schweiz direkt vor der Haustür passieren kann», schildert eine Leser-Reporterin (27). Sie, ihr Freund (27) und ein Kollege (28) waren in der Nacht auf Montag gegen 0.30 Uhr auf dem Heimweg. Sie waren nur noch rund 20 Meter von der WG am Idaplatz in Zürich entfernt, als sie plötzlich auf zwei Typen trafen – einer auf dem Velo, der andere zu Fuss. Der Mann auf dem Publibike fuhr direkt in die Dreiergruppe. «Gebt mir Geld», forderte er.