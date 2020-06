vor 39min

«Er stand da in voller Pracht und hat uns immer angeglotzt»

In einer Waldlichtung unterhalb des Lindenhof-Quartiers in Wil SG kam es für zwei Frauen zu einer unschönen Begegnung: Ein Mann zog sich nackt aus und befriedigte sich vor ihnen.

von Tabea Waser

Darum gehts Bei einer Waldlichtung in Wil kam es zu einem Zwischenfall mit einem nackten Mann.

Dieser onanierte vor zwei Frauen.

Dabei habe er sie angeglotzt.

Die Polizei ist informiert.

Zwei Frauen aus der Region Wil waren kürzlich auf einem Spaziergang in der Thurau, als sie von hinten von einem Velofahrer überholt wurden. «Er hatte unten nichts an uns sass mit nacktem Hintern auf dem Velo. Er fuhr dann der Strasse entlang in den Wald», schildert eine der Frauen gegenüber hallowil.ch. Sie habe gehofft, dass er ihnen nachher nicht irgendwo auflauere.

Als sie jedoch weiter Richtung Lindenhof-Quartier liefen, sahen sie den Mann in einer Waldlichtung erneut. Inzwischen war er ganz nackt. «Er stand da in voller Pracht, hat sich befriedigt und uns dabei immer angeglotzt. Das war ein richtiger Sauhund», wird die Frau weiter zitiert. Sie und ihre Begleiterin seien dann schnell davongelaufen. Am Tag danach wurde der Vorfall der Polizei gemeldet.

Vorfall am Bahnhof

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Nackter in Wil für Aufsehen sorgt. Vergangenes Jahr lief ein Mann hüllenlos und unbeirrt durch die Strassen – nur seine Schuhe hatte er an. Dieses Video des Mannes kursierte im Netz:

