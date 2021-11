2Doktor Sex - «Er steht auf Quickies und ich liebe Kuschelsex!»

Antwort von Doktor Sex

Ich denke, ihr steht genau am Punkt, wo die Bemühungen beginnen müssen. Denn sonst werdet ihr wohl bald aufgeben und euch trennen – in der Hoffnung, dass es da draussen jemanden gibt, der besser passt.

Die Wahrscheinlichkeit besteht zwar theoretisch, dass ihr eine solche Person findet, aber sie ist gering. Und es wäre schade, alles aufzugeben, was passt, nur weil ihr beim Sex an Grenzen gestossen seid.