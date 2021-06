Mit Drohne und Wärmebildkamera - Er steht jeden Tag drei Stunden früher auf, um Rehkitze zu retten

Remo Kohler steht zurzeit jeden Tag um 4.15 Uhr auf und fliegt für rund drei Stunden mit einer Drohne die Felder und Wiesen in Meilen ZH ab .

Diese Saison hat Remo Kohler zusammen mit seinem Team in Meilen mittels Drohne und Wärmebildtechnik zehn Rehkitze entdeckt und sie so vor dem Tod durch Mähmaschinen bewahrt.

Remo Kohler steht zurzeit jeden Tag um 4.15 Uhr auf und fliegt vor seiner Arbeit als Software-Entwickler für rund drei Stunden mit einer Drohne die Felder und Wiesen in Meilen ZH ab. Das Ziel: Mittels Wärmebildkamera möglichst viele Rehkitze vor dem Mähtod bewahren . « Durch den sogenannten Drückinstinkt bleiben die Rehkitze in den ersten Wochen nach ihrer Geburt bei Gefahr auf dem Boden liegen und rühren sich nicht » , erklärt Kohler. Die Rehkitzrettung mit Wärmebildtechnik wird laut Kohler kurz vor der Dämmerung bis zum Sonnenaufgang betrieben. « Sobald ein Feld durch die Sonne beschienen wird, wird es schwierig bis unmöglich, verlässliche Resultate zu erzielen. »

Entdeckt der 45-Jährige ein Tier mit Hilfe seiner Drohne, deckt der Jäger das Rehkitz mit einer Holzkiste ab und markiert die Fundstelle mit einer Fahnenstange. « So kann der Landwirt einen Bogen um die Stelle machen. » Alternativ k önne der Jäger das Rehkitz auch an den Feldrand bringen . « Da das Rehkitz nicht mit blossen Händen berührt werden darf, weil es die Rehgeiss sonst verstossen könnte, nimmt es der Jäger mit einem grossen Grasbüschel auf und legt es an einem geschützten Ort ab. » Laut Kohler setzt sich das Rettungsteam immer aus einem Jäger und einem Drohnenpilot en zusammen.