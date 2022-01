Michael Smith (30) – Er steht wegen eines Velo-Unfalls im Final der Darts-WM

imago images/Action Plus

In einem verrückten Viertelfinal warf er Titelverteidiger Gerwyn Price aus dem WM-Turnier.

imago images/Action Plus

imago images/Action Plus

Nach seinem Halbfinal-Sieg gegen James Wade spielt Michael Smith in London um den WM-Titel.

Schon vor drei Jahren stand der Engländer soweit oben, fiel dann aber in einer Krise.

Am Montagabend duelliert sich Michael Smith im Final der Darts-WM mit Peter Wright.

Eigentlich müsste Michael Smith heute in einer Werkstatt stehen und Holz verarbeiten. Doch der 30-Jährige steht am Montagabend im Final der Darts-WM, dem wohl grössten Spiel seiner Karriere. Dass er heute Pfeile wirft, statt mit Hammer und Säge zu hantieren, verdankt der Engländer einem Velo-Unfall vor 15 Jahren.

Damals verunglückt Smith auf dem Schulweg schwer. Diagnose: Hüftbruch, 16 Wochen Krücken. Als kleiner Junge hatte er gelegentlich Darts gespielt, durch seinen Unfall und die damit verbundenen temporären Einschränkungen nimmt der «Bully Boy», so sein Spitzname, das Pfeilewerfen wieder auf. Mit Krücken gelingt Smith seine allererste 180.

Nach seiner Schulzeit macht er eine Schreinerausbildung, lässt aber seine Abschlussprüfung ausfallen, weil er lieber an einem Darts-Turnier teilnehmen möchte. Es ist eine unkonventionelle Entscheidung, die sich für Smith aber ausbezahlen sollte.

Zwei schwierige Jahre

Der heutige zweifache Familienvater macht schnell auf sich aufmerksam. 2012 gewinnt er sein erstes Profi-Turnier, ein Jahr später wird er Junioren-Weltmeister. Von dann an geht die Karriere von Smith steil bergauf und gipfelt 2019 im WM-Final. Nachdem er furios bis ins Endspiel marschiert, unterliegt er dort dann aber klar dem Niederländer Michael van Gerwen. Es kommt zum Bruch zwischen dem 30-Jährigen und dem grössten Turnier des Jahres.

Zweimal tritt er in den vergangenen Jahren im «Ally Pally» an, zweimal ist schon nach der ersten Partie Schluss für Smith. Auch sonst läuft es bei dem Engländer nicht wirklich. In der Weltrangliste rutscht er ab und erhält anfangs 2020 zum ersten Mal seit drei Jahren keines der zehn Tickets für die Premier League, ein Einladungsturnier der besten Spieler der Welt.