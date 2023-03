Arbon: Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstellenshop

Am 17. Dezember 2022 wurde der Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse schon mal ausgeraubt.

Vor genau einem Monat überfiel ein Unbekannter ebenfalls einen Tankstellenshop an der St. Gallerstrasse in Arbon TG.

Ein vermummter Mann betrat am Montag gegen 20.45 Uhr den Coop-Tankstellenshop an der Klarastrasse in Arbon TG. Der Unbekannte bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit der Beute, die er in einer Lidl-Tasche verpackte, zu Fuss in Richtung Hamelstrasse. Die Angestellten blieben unverletzt.