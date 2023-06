Tour de Suisse: Magnus Sheffield verlässt nach Unfall das Spital

An dieser Stelle stürzte Gino Mäder am Donnerstag.

Am Freitag starb der Schweizer Radprofi Gino Mäder, am Donnerstag war er schwer gestürzt.

Am Freitag erlag der Schweizer Radprofi Gino Mäder seinen schweren Verletzungen. Er war am Donnerstag bei der Abfahrt vom Albulapass hinunter nach La Punt (GR) gestürzt. Die Trauer war gross, am Freitag gab es eine Trauerfahrt. Magnus Sheffield war an der gleichen Stelle gestürzt. Im Gegensatz zu Mäder verlief sein Sturz aber glimpflich.