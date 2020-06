Aktualisiert vor 38min

Gerichtsprozess in Brig VS

Partnerin mit Hammer getötet– Igor P. zu 18 Jahren Haft verurteilt

Ex-CVP-Politiker Igor P. hatte 2018 seine Partnerin vor den Augen der gemeinsamen Tochter erschlagen. Nun wurde er zu 18 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

von Barbara Lanz

1 / 4 Igor P. steht vor Gericht, weil er seine Frau mit einem Hammer getötet hat. Foto: Agenda.culturevalais.ch Der Mann war Oberstleutnant und in der CVP Brig aktiv. Im Bild: P. (z.v.r.) mit Bundesrätin Viola Amherd. CVP 2018 starb die Partnerin von P. in der gemeinsamen Villa. Er hat sie mit einem Hammer erschlagen. Google

Darum gehts Der Walliser Igor P. musste sich dieser Tage wegen Mordes an seiner Partnerin vor Gericht verantworten.

Der 55-Jährige wurde zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Sein Verteidiger hatte 6 Jahre gefordert.

Bereits 2017 hatte er versucht, seine Partnerin mit einem Gurt zu erwürgen.

Ex-CVP-Politiker Igor P. hatte 2018 seine damalige Partnerin im gemeinsamen Haus getötet. Er erschlug die 39-Jährige mit dem Hammer. Laut den Gerichtsmedizinern schlug der Oberstleutnant mindestens 15-mal auf die Mutter seiner zwei Kinder ein. Die Frau erlitt ein massives offenes Schädel-Hirn-Trauma. Der heute 55-Jährige wurde nun zu 18 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, wie «Blick» berichtet. Sein Verteidiger habe eine mildere Strafe von lediglich sechs Jahren gefordert. Sein Mandant habe im Affekt gehandelt. Ausserdem sei seine Schuldfähigkeit eingeschränkt, da er sich nicht gänzlich an die Tat erinnere. Das Kreisgericht Brig verurteilt Igor P. jedoch wegen Mordes.

Der einstige Karrieremann war bankrott, wie es in einem Bericht von Nau letzte Woche hiess. An jenem Tag, an dem er die Bluttat verübte, hätte die Familie aus der Villa ausziehen müssen. Seine Partnerin wusste nicht, dass das Betreibungsamt an diesem Tag die Schlüssel zum prunkvollen Haus holen würde. Allgemein wusste sie nicht, in welchen finanziellen Schwierigkeiten sich P. befand: «Ich wollte sie im Prinzip nicht beunruhigen. Ich ging immer davon aus, dass es eine Lösung gibt, dass ich eine Stelle finde», sagte P. vor Gericht. Immer wieder liess der Lokalpolitiker den Räumungstermin verschieben. In der Verzweiflung bettelte er bei Bekannten auf der Strasse um Geld.

Dreijährige sah die Tat

An dem verhängnisvollen Tag im März hatte das Paar einen heftigen Streit. «Da war eine grosse Angst, dass sie mit den Kindern geht», führt P. vor Gericht aus. An seine Tat könne er sich nicht erinnern. Dafür aber eines der Kinder. Die jüngere Tochter musste mit ansehen, wie ihre Mutter getötet wurde. Das damals dreieinhalbjährige Kind sagte aus, es habe gesehen, wie Papi dem Mami mit einem Hammer auf den Kopf schlug, bevor sie starb.

Auf der Anklagebank zeigte sich der Familienvater reumütig. Immer wieder fing er an zu weinen. «Seit über zwei Jahren lebe ich mit dem Gefühl der Schuld. Niemand kann sich vorstellen, wie das ist. Ich muss das ertragen und weitermachen», sagte P. vor den Richtern. Einmal drehte er sich sogar zu den Eltern seines Opfers um: «Es tut mir unheimlich leid, was geschehen ist. Das habe ich nie so gewollt.» Er bedankt sich vor Gericht dafür, dass sich die Familie seines Opfers heute um seine Kinder kümmert.

Erster Tötungsversuch mit Gurt