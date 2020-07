Video geht viral

Er trägt seinen Cumulus-Strichcode auf der Haut

Eine Schnapsidee, die funktioniert: Ein Mann tätowiert sich seinen Cumulus-Strichcode und scannt ihn an der Kasse ein. Das Video der Aktion ging viral.

Fast 500’000-mal wurde das Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok schon angeschaut. Es zeigt einen Mann, der an einer Self-Check-out-Kasse der Migros eine Banane einscannt. So weit, so unspektakulär. Doch dann zückt der Mann nicht seine Cumulus-Karte, sondern rollt den linken Ärmel nach hinten. Auf seinem Arm prangt ein Strichcode. Der Mann scannt das Tattoo, auf dem Display poppt die Meldung «Cumulus-Karte erfolgreich erfasst» auf.