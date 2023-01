Zwei Jahre später, im August 2021, kam es in einer Nacht in St. Gallen zu einem Streit zwischen dem Beschuldigten und einem Mann, der zuvor seiner Ehefrau zu Hilfe geeilt war, da der 24-Jährige sie angepöbelt hatte. Der Beschuldigte griff den Mann unvermittelt an, schlug mehrfach auf ihn ein und trat später, als er schon am Boden lag, ebenfalls heftig auf ihn ein. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.