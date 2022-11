Bütschwil: Unbekannter erbeutet bei bewaffnetem Banküberfall tausende Franken

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag in Bütschwil eine Bank überfallen. (Symbolbild)

Am Montagvormittag, kurz vor 8.50 Uhr, ging bei der Kantonspolizei St. Gallen eine Meldung von einem Raubüberfall ein. Ein unbekannter Täter betrat die Schalterhalle der Acrevis Bank an der Landstrasse in Bütschwil SG und verlangte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.