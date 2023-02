Er überlebte das Thai-Höhlendrama – Dom (17) stirbt in Grossbritannien

1 / 2 Dom wurde nur 17 Jahre alt. Getty Er war der Captain der Fussballmannschaft, die 2018 mehr als zwei Wochen lang tief in einer Höhle eingeschlossen war. AFP

Darum gehts Der Captain der thailändischen Fussballmannschaft, die 2018 in einer Höhe eingeschlossen war, ist tot.

Der als Dom bekannte Duangpetch Promthep starb in einem Spital in England.

Der 17-Jährige hatte letztes Jahr ein Stipendium für die Brooke House College Football Academy in Leicestershire gewonnen.

Grosse Trauer um Duangpetch. Der als Dom bekannte 17-Jährige wurde am Sonntag bewusstlos in seinem Zimmer aufgefunden und in ein Spital gebracht, wo er am Dienstag verstarb. Das berichten Angehörige gegenüber der BBC. Dom war seit Ende letzten Jahres in einer Fussballakademie im Vereinigten Königreich eingeschrieben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Dom war Captain der thailändischen Junioren-Fussballmannschaft «Wild Boars», die in der Provinz Chiang Rai mehr als zwei Wochen lang tief in einer Höhle eingeschlossen war. Sein abgemagertes, aber lächelndes Gesicht, das im Licht eines Tauchers eingefangen wurde, nachdem die Buben in der Höhle gefunden worden waren, war eines der denkwürdigsten Bilder der bemerkenswerten Rettungsaktion.

Im August letzten Jahres freuten sich seine Teamkollegen, als Promthep, den sie Dom nennen, auf Instagram bekannt gab, dass er ein Stipendium für die Brooke House College Football Academy in Leicestershire gewonnen hatte. «Heute ist mein Traum wahr geworden», schrieb er.

Netflix-Serie über das Höhlendrama In der Netflix-Serie «Thai Cave Rescue» wurde Dom von Thanaphong Kanthawong gespielt. Besonders eine Szene bleibt den Zuschauerinnen und Zuschauern in Erinnerung. Nachdem Doms Mutter nach Bangkok gezogen ist und er zu seiner Tante und ihrer Familie geschickt wurde, fühlt sich Dom verlassen und abgelehnt. Er wird wütend, als er der einzige Bub ist, der keinen Brief von seiner Familie erhält, während er in der Höhle gefangen ist. Thanaphong Kanthawong (l.) spielte Dom in der Netflix-Serie «Thai Cave Rescue» Netflix

Teamkameraden trauern um ihn

Die Nachricht von seinem Tod wurde bekannt, nachdem seine Mutter den Wat-Doi-Wao-Tempel in seiner Heimatstadt Chiang Rai, den das Team häufig besuchte, informiert hatte. «Möge Doms Seele in Frieden ruhen», hiess es in dem Beitrag, der von Bildern der Fussballmannschaft mit Mönchen begleitet wurde.

«Du hast mir gesagt, ich solle warten und sehen, wie du für die Nationalmannschaft spielst, ich habe immer daran geglaubt, dass du es schaffen würdest», schrieb Prachak Sutham, einer der Buben, die 2018 mit Dom gerettet wurden. «Als wir uns das letzte Mal vor deiner Abreise nach England getroffen haben, habe ich dir sogar im Scherz gesagt, dass ich dich um ein Autogramm bitten muss, wenn du zurückkommst. Ruhe in Frieden, mein lieber Freund. Wir werden immer 13 von uns zusammen haben.»

Ein anderer Bub, Titan Chanin Viboonrungruang, schrieb: «Bruder, du hast mir gesagt, dass wir unseren Fussballtraum verwirklichen werden. Du bist eine der Personen, die mich anspornen und mich dazu bringen, mich auf dein Niveau zu verbessern. Wenn die nächste Welt real ist, möchte ich, dass wir wieder zusammen Fussball spielen, mein Bruder Dom.»