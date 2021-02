Ein deutscher Arzt hatte, lange noch bevor ein erster zugelassener Impfstoff auf dem Markt war, sich selbst ein Antigen gespritzt. Winfried Stöcker, der als Unternehmer und Arzt tätig ist, betreibt in Lübeck ein kleines klinisch-immunologisches Labor. Genau dort stellte er auch das Corona-Antigen gentechnisch her.

Vier Injektionen spritzte sich der 73-Jährige über mehrere Tage verteilt in den Oberschenkel. Wie er damals zur «Bild» sagte, hatte er keine Nebenwirkungen. «Meiner Ansicht nach kann die Übervorsicht bleiben gelassen werden.» Am 8. Mai 2020 verkündete Stöcker in seinem Blog: «Ich bin jetzt immun gegen Sars-Cov-2!»