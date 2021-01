Der 30-Jährige steht beim Weltschachverband an der Spitze und ist in mehreren Schachvarianten der Weltmeister.

Wenn Laien das Wort «E-Sport» in den Sinn kommt, denken die meisten an Shooter-Games und Strategiespiele auf der Playstation sowie Computer. Doch das kompetitive Gaming hat viele Facetten. Unser Duden beschreibt E-Sport «als im sportlichen Wettbewerb ausgeübtes Spielen am Computer». Darunter gehört also auch Online-Schach. Und dieser ist im letzten Jahr so stark gewachsen wie noch nie.