Williams-Pilot Nicholas Latifi : Er verhalf Verstappen zum WM-Titel – und erhält deshalb Morddrohungen

Williams-Pilot Nicholas Latifi crashte kurz vor Schluss im Rennen von Abu Dhabi. Indirekt bescherte er damit Max Verstappen seinen Triumph – das hatte Folgen.

Formel-1-Pilot Nicholas Latifi ist nach dem Saison-Showdown vor anderthalb Wochen in Abu Dhabi nach eigenen Angaben in den sozialen Medien beschimpft worden und erhielt sogar Morddrohungen. Der Williams-Fahrer war kurz vor dem Ende des letzten Rennens des Jahres von der Strecke abgekommen. Damit hatte der Kanadier die Safety-Car-Phase ausgelöst, durch die der Red-Bull-Pilot Max Verstappen seinen Mercedes-Rivalen Lewis Hamilton noch in der letzten Runde überholen und sich erstmals den WM-Titel sichern konnte. Anschliessend entbrannte ein Streit zwischen den Teams von Red Bull und Mercedes.