Die digitalen Flatulenzen verkauft er nun als sogenannte NFTs. Kauft man einen Furz für 85 Dollar, erhält man ein Token, das das Eigentum an der Aufnahme belegt. Bisher hat Ramírez-Mallis gut zwei Dutzend Fürze verkauft.

Gestatte, das ist ist der New Yorker Regisseur, Alex Ramírez-Mallis. Zusammen mit vier Freunden hat er ein Jahr lang Fürze aufgenommen.

Die Abkürzung NFT steht für Non-Fungible Token. Besitz an einer Sache kann damit eindeutig belegt werden. Dahinter steckt die Blockchain-Technologie – ähnlich, wie sie bei Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zum Einsatz kommen. Wer NFTs kauft, erhält einen Vermögenswert, der das Eigentum an einem bestimmten digitalen Objekt repräsentiert. Denn im Gegensatz zum Picasso an der Wand, kann digitale Kunst beliebig oft abgespeichert, verteilt und vervielfältigt werden.