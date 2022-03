Kriminalgericht Luzern – Er verkaufte Kokain, Ecstasy, Amphetamin und sechs Kilo Gras

Zwischen 2015 und 2020 hatte der heute 27-Jährige an diverse Personen Marihuana verkauft. Insgesamt verkaufte er über die Jahre rund sechs Kilogramm Marihuana, heisst es im Urteil des Luzerner Kriminalgerichts. Einem seiner Abnehmer verkaufte er über einen Zeitraum von rund zweieinhalb Jahren 1,8 Kilogramm Gras. Auch mit anderen illegalen Drogen hatte er gehandelt. So verkaufte er an verschiedene Personen insgesamt 82 Gramm Kokaingemisch, mindestens 94 Gramm Amphetamin und mindestens 30 Ecstasy-Pillen.