Joe Biden: «Er verliert den Krieg im Irak»

In diesem Video hörst du den Versprecher von Biden.

Nun bezeichnete er den Krieg in der Ukraine als den Irak-Krieg.

US-Präsident Joe Biden sieht den russischen Präsidenten Wladimir Putin nach dem abgebrochenen Aufstand der Privatarmee Wagner geschwächt. Am Mittwoch vor einer Reise nach Chicago wurde Biden von einem Journalisten gefragt, inwieweit Putin durch den Putsch-Versuch durch die Wagner-Gruppe und deren Chef Jewgeni Prigoschin geschwächt wurde. Biden antwortete darauf: «Er verliert eindeutig den Krieg im Irak.» Putin sei in der ganzen Welt zu einer Art Paria geworden, so der 80-Jährige weiter.