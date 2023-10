Wett-Skandal: Sandro Tonali kassiert Mega-Sperre

Der Nationalspieler in Diensten von Newcastle wurde im Zusammenhang mit dem Wettskandal, der den Calcio erschüttert, für zehn Monate gesperrt.

Sandro Tonali muss lange Zeit darauf verzichten, professionell Fussball zu spielen. Der italienische Nationalspieler in Diensten von Newcastle wurde im Zusammenhang mit dem Wettskandal, der den Calcio erschüttert, für zehn Monate gesperrt. Er darf frühestens Ende August 2024 wieder eingesetzt werden. Und das ist nicht alles: Tonali muss sich ebenso einer achtmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. All dies verkündete am Donnerstag Gabriele Gravina, der italienische Verbandschef.