St. Gallen - «Er verschwendet Trinkwasser, nur weil er zu faul ist, zum Besen zu greifen»

Aufmerksame Nachbarn sind ein Segen – oder manchmal auch ein Fluch. Auch in St. Gallen wird genau aufeinander geachtet. In der Ilgenstrasse wird einem Mann ein Fehltritt vorgeworfen und er wird öffentlich an den Pranger gestellt. Ob dies gerechtfertigt ist, wird in einer regionalen Facebook-Gruppe heiss diskutiert. Ein Nutzer der Plattform stellt nämlich ein Bild eines Anwohners online, auf dem dieser gerade dabei ist mit dem Gartenschlauch seinen Vorplatz zu säubern. «Er verschwendet sinnlos Trinkwasser, nur weil er zu faul ist, zum Besen zu greifen», schreibt der Klagende.