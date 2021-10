Ask me Anything : «Er versetzt mich immer wieder! Wie tolerant muss ich sein?»

Annika* (28) weiss nicht weiter: Immer wieder lässt ihr Freund sie sitzen. Mit jeder neuen Absage wächst ihr Unmut. Sie fragt sich, wie lange sie das noch mitmachen soll und will deshalb von euch wissen, was ihr tun würdet. Schreibt es in die Kommentare!