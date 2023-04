Thüringen: Er verursachte einen Unfall mit sieben Toten – und hatte 1,3 Promille intus

André H. soll betrunken am Steuer gesessen haben. Er überlebte den mutmasslich von ihm verursachten Todescrash.

In Thüringen verloren im April sieben Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ihr Leben.

Am 1. April kam es im deutschen Bundesland Thüringen zu einem schlimmen Verkehrsunfall.

Zum schweren Unfall, der sich Anfang April im deutschen Bundesland Thüringen ereignete und sieben Todesopfer forderte, gibt es nun neue Erkenntnisse. Der mutmassliche Unfallverursacher war «absolut fahruntüchtig», wie die deutsche «Bild»-Zeitung schreibt. Demnach soll der 34-jährige André H. 1,3 Promille im Blut gehabt haben. Bei einer so hohen Konzentration von Alkohol im Blut treten in der Regel Orientierungsstörungen, Sprach-, Koordinations- und Sehstörungen sowie Reaktionsverzögerung auf.

Warten auf Gutachten zum Unfallhergang

Fast vier Wochen nach dem Unfall bestätigt der zuständige Staatsanwalt Dirk Germerodt gegenüber «Bild», dass der 34-Jährige mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr schwebe, jedoch noch nicht vernehmungsfähig sei. André H., der am Steuer des BMW gesessen haben soll, war bei dem Unfall selbst schwerst verletzt worden. Die Ermittler warten immer noch auf ein Gutachten, dass mehr Aufschluss zum Hergang des Unfalls liefern kann. Laut dem Staatsanwalt könne dies aber noch Wochen dauern.

Wie weitere Recherchen der «Bild» zeigen, soll der BMW dem Vater des Unfallverursachers gehört haben. «Inwieweit der Halter des verursachenden Unfallautos womöglich ebenfalls belangt werden kann, prüfen wir natürlich auch. Stellt sich bei den Ermittlungen heraus, der Halter stellte sein Auto zur Verfügung, obwohl er wusste, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, so wäre das eine Straftat», so Staatsanwalt Dirk Germerodt. Dies könnte dann mit bis zu einem Jahr Haft oder einer Geldstrafe geahndet werden, so der Staatsanwalt weiter.