Trickdiebstahl: «Er wickelt dich in ein Gespräch und schnappt sich das Geld»

In Frauenfeld TG wurde vor kurzem eine Frau von einem Mann am Bahnhof angesprochen. Er sei obdachlos und wäre froh um Geld, um sein Zimmer bezahlen zu können. Der Mann sei sehr nett und gepflegt gewesen, wie die Frau in einer Facebook-Gruppe schreibt. «Ich war überfordert, habe ihm nichts gegeben und habe nun ein schlechtes Gewissen», schreibt sie weiter.

In den Kommentaren teilen weitere Nutzerinnen und Nutzer ähnliche Erfahrungen. «Er wickelt dich in ein Gespräch, schnappt sich das Geld und du merkst es nicht mal», berichtet eine Userin. «Die peilen gerne ältere Menschen an, um so an ihr Bargeld zu kommen», schreibt jemand. Ein weiterer User schildert eine Situation, die seiner Kollegin widerfahren ist: «Er war auch nett und gepflegt. Sie wollte ihm fünf Franken geben und zack – ihr Portemonnaie war weg.»