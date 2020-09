Der Autofahrer war laut der Polizei in fahrunfähigem Zustand unterwegs. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei ihm eine Blut- und Urinprobe an.

In Azmoos SG fuhr am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, ein 32-jähriger Autofahrer ohne Fahrausweis beinahe einen Fussgänger auf dem Trottoir um.

Ein 60-jähriger Fussgänger hatte am Donnerstag, kurz vor 22 Uhr, grosses Glück. Er lief in Azmoos auf dem Trottoir, als sich plötzlich ein Auto gefährlich näherte. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, sass in diesem Auto ein 32-jähriger Mann in fahrunfähigem Zustand. Er geriet aufs Trottoir und prallte gegen eine Strassenlaterne. Der Fussgänger konnte sich mit einem Sprung über den angrenzenden Zaun retten, brach sich dabei aber den Arm.