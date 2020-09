Fehltritte und Comebacks …

Doch er stand sich selbst im Weg. In der dritten Saison geriet die Karriere ins Stocken. Ein bisschen zumindest. Nach einem Autounfall wurde er wegen Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Marihuana-Einfluss verhaftet. Freiwillig ging Smith in eine Suchtklinik und verpasste deshalb mehrere Spiele . Als er zurückkehrte, knüpfte er an seine Leistungen an. Die Quarterbacks mussten sich wieder vor ihm fürchten.