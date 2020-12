Ich fand ältere Männer schon immer interessant. Und nein, das sind keine «Daddy Issues», ich suche einfach eher jemanden mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Meistens klappt es mit denen dann auch in der horizontale besser (mehr Übung) und sie wissen schon ein bisschen genauer, was sie im Leben eigentlich so wollen.

«Ich habe ihn erst gar nicht erkannt»

Wir haben uns für Feierabend-Drinks in Basel verabredet. Ich war vor ihm da (dachte ich zumindest) und habe mich hingesetzt. Kurz darauf tippt mir ein älterer Mann auf die Schulter und sagt «Bist du Selina? Ich bin Yannick». Ich war ein bisschen perplex: Der Yannick der vor mir stand, sah so gar nicht aus, wie der Yannick auf den Fotos.

«Er wurde auch noch ausfällig»

Ich habe ihn gefragt, ob seine Fotos schon älter sein. Ui, das kam gar nicht gut an. Yannick hat sich in einen 10-minütigen Wutanfall reingesteigert, in der er mir (und allen anderen Frauen) masslose Oberflächlichkeit vorgeworfen hat. Dann hat er mir erklärt, ich sei jetzt auch kein Hauptgewinn (wow, okay.) und solle gefälligst dankbar sein, habe er sich mit mir verabredet.